Doação Delegado Wellington homenageia idealizador de projeto que recupera bicicletas para doação

Durante sessão ordinária na última quinta-feira (8), o vereador Delegado Wellington (PSDB) homenageou com uma moção de congratulação, o fundador do projeto ASPE (A Semente: Projeto Esperança), Valdemir Dias, que arrecada carcaças de bicicletas e as coloca em condições de uso para doações.

Há 22 anos, vindo da cidade de Mirassol D’Oeste- MT para Campo Grande, Valdemir Dias, recebeu por meio de doação, carcaças antigas de bicicletas, e iniciou seu projeto social no ano de 2016 onde reformavam as bicicletas doadas e entregavam as comunidades carentes.

Com quase de 3 anos de projeto, já doou mais de 250 bicicletas, sendo que muitas delas são construídas com peças recolhidas do lixo, além de realizar diversas ações sociais, a última delas ocorrida no último dia 29 julho deste ano, que na oportunidade, entregou cobertores e três bicicletas reformadas a comunidade.

Valdemir conta que o trabalho é feito por amor e cada vez mais consegue entregar bicicletas para população de forma totalmente gratuita. “Em 2016 consegui fazer 17 bicicletas em 45 dias, em 2017 a meta era entregar 50, mas quando me dei conta já tinha montado 75. Em 2018 batemos um recorde, pois consegui entregar 183 bicicletas em condições de uso para a população. Muitas pessoas chegavam precisando de bicicleta eu ensinava a montar e íamos trabalhando juntos”, explicou.

Ao entregar a congratulação, Delegado Wellington destacou o espírito solidário do “artista de bicicletas”.

“Muita das vezes, o único meio de transporte de algumas pessoas, tanto para o trabalho quanto para a ir à escola acaba sendo a bicicleta. O lindo trabalho realizado pelo senhor Valdemir demonstra a amplitude de sua responsabilidade social”, parabenizou o parlamentar.