Delegado Wellington Delegado Wellington ministra palestra sobre prevenção às drogas para alunos do colégio Almirante Tam

Com o intuito de alertar e prevenir crianças e adolescentes, o vereador Delegado Wellington (PSDB) realizou nesta sexta-feira (28), uma palestra com foco na prevenção do uso de drogas, bullying e segurança na internet para alunos do colégio e curso Almirante Tamandaré em Campo Grande.

A ação contemplou mais de 100 alunos com idades entre 12 a 15 anos, e teve o objetivo de complementar as orientações repassadas aos alunos da escola através dos projetos pedagógicos quanto aos impactos negativos que o uso de drogas, pratica de bullying e mau uso da internet traz para o individuo e para a sociedade.

A diretora pedagógica do colégio, Juliana Sabatin, destacou a importância do trabalho para a conscientização dos alunos. “A palestra ministrada pelo vereador é muito substancial, principalmente para os adolescentes que muitas vezes desconhecem os prejuízos o que podem ser ocasionados pelo uso de drogas, além disso, alertar sobre a questão do bullying que está presente na realidade dos alunos, esclarecendo os efeitos e os malefícios causados nas vitimas”.

Durante a palestra, Delegado Wellington buscou estimular a autoestima dos alunos e incentivá-los a dialogar com os pais sobre as temas discutidos. Além disso, alertou os jovens quanto ao uso de cigarros e bebidas alcoólicas, que constituem drogas lícitas, porém são tão prejudiciais quantos as drogas ilícitas.

“A ideia da palestra é atingir os mais jovens, pois eles estão no processo de formação do caráter, e quando nós proporcionamos o conhecimento, criamos multiplicadores que levarão esse conteúdo para outras pessoas, além de ajudar o aluno a repensar suas atitudes”, explicou Delegado Wellington.