Delegado Wellington Delegado Wellington tomará providências contra fechamento da Escola Carlos Henrique Schrader

Após informações de que o Governo do Estado estaria disposto a encerrar as atividades na Escola Estadual Professor Carlos Henrique Schrader, no Bairro Flamboyant, o vereador Delegado Wellington (PSDB), membro da comissão permanente de educação da Câmara Municipal, se manifestou contra o fechamento do colégio e informou que tomará todas as providências necessárias para que a decisão não seja acatada.

Atualmente a escola atende cerca de 427 alunos e de acordo com a SED (Secretaria Estadual de Educação) a medida faz parte de uma reestruturação na rede escolar, mas que todos os alunos assim como servidores, serão remanejados para unidades próximas.

“Primeiramente precisar ser feito um estudo demonstrando o impacto que o encerramento das atividades escolares pode causar, pois está é a única escola do bairro. Não se pode simplesmente empurrar essa demanda de alunos para outras unidades que não tenham estrutura para recebe-los. Portanto tomarei todas a providencias possíveis para que o Colégio Henrique Schrader não tenha suas atividades encerradas”, indagou Delegado Wellington.

A Escola Estadual Professor Carlos Henrique Schrader possui 26 anos, e oferece atualmente os ensinos do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º do Ensino Médio no período matutino e do 6º ano do Fundamental ao 3º do Ensino Médio durante a tarde, além disso, a unidade mantém 63% de alunos indígenas, que moram na Aldeia Urbana Marçal de Souza.