Delegados da Polícia Civil são homenageados em reconhecimento aos serviços prestados à Segurança Púb

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou na noite desta quinta-feira (9), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo – Auditório Germano Barros de Souza, a entrega da “Medalha Coronel PM Adib Massad”. A honraria homenageia profissionais da área, pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à Segurança Pública de Mato Grosso do Sul.

Dentre os homenageados, receberam a medalha e o diploma de honra ao mérito o delegado de Polícia Civil Antônio Carlos Videira – Secretário-Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública e o delegado Pedro Espíndola Camargo – Diretor do Departamento de Polícia.

História – Atualmente com 88 anos e uma lista extensa de serviços relevantes prestados à Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, o coronel da Reserva da PM Adib Massad foi o comandante por seis anos de um departamento que ele ajudou a criar, o Departamento de Operações de Fronteiras (DOF), que na época se chamava Grupo de Operações de Fronteira (GOF). Também foi eleito em 1996, para o cargo de vereador em Dourados.