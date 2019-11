Interior Délia pede ao governador mais recursos para a Saúde

Melhorar os serviços prestados à população na saúde pública, solucionar a problemática da Rua Coronel Ponciano em relação a ocorrência de acidentes de trânsito e, ainda, estender às ruas transversais do quadrilátero central o recapeamento asfáltico foram as principais reivindicações da prefeita Délia Razuk ao governador Reinaldo Azambuja na audiência da noite desta quarta-feira (20), na abertura da agenda do programa Governo Presente em Dourados.

Na audiência, ocorrida na sede da Sanesul, onde o governo itinerante ficará instalado até esta sexta-feira (22) e vai atender prefeitos e lideranças de outros 16 municípios, a prefeita de Dourados deu as boas-vindas ao governador, secretários e assessores, cumprimentou pela iniciativa do programa que aproxima ainda mais o executivo estadual dos gestores municipais e agradeceu pela parceria das obras já realizadas no município.

Délia disse a Reinaldo Azambuja que as reivindicações de Dourados foram decididas em conjunto com o presidente da Câmara, Alan Guedes e demais membros do legislativo municipal, “para construirmos caminhos e buscarmos a atenção de três principais solicitações para intervenção do Governo do Estado junto ao nosso município”.

Nos ofícios que o governador recebeu, da prefeita e do presidente da Câmara, foram elencados como prioridades de Dourados no momento o aumento dos repasses na área da Saúde para Dourados, principalmente para a Média e a Alta Complexidade, considerando que é a Dourados que recorrem diariamente moradores de 33 municípios da macrorregião em busca de atendimento. O volume de recursos destinados ao município não tem sido suficiente para fazer frente a toda a demanda.

Executivo e legislativo também solicitaram ao governo do estado a execução da obra de duplicação da Rua Coronel Ponciano, com a construção de um viaduto na intersecção com a BR 163 e a MS 156, além de passarelas que possam prover a segurança necessária aos pedestres na travessia.



A Rua Coronel Ponciano teve um aumento considerável no fluxo de veículos a partir da expansão demográfica na região sul da cidade, com a inauguração de novos conjuntos habitacionais e, também, por ser uma via de acesso à rodovia BR 163 e onde está a Prefeitura de Dourados e outros órgãos públicos, como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Detran, o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), entre outros, além de dezenas de empresas comerciais.

Por fim, a prefeita reforçou ao governador o pedido para que, a exemplo do que foi feito nas avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves, e vem sendo feito na Hayel Bon Faker, que o recapeamento asfáltico seja realizado também no quadrilátero central, desde a Rua Barão do Rio Branco, na zona oeste da cidade, até a Rua Brasil, na zona leste, num total de 50 ruas, entre as avenidas Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves.

Também foi solicitada a recuperação da pavimentação das vias que servem de rotas para as linhas do transporte coletivo urbano, além da adequação e modernização da iluminação pública nesses trechos.