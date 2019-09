João César Mattogrosso Demandas de iluminação, infraestrutura e trânsito são destaques das indicações do vereador João Césa

Atento as reivindicações da população, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) apresentou solicitações de melhorias para os bairros da Capital na 53ª Sessão Ordinária do legislativo, realizada nesta quinta-feira (5). Entre os encaminhamentos, o parlamentar destacou pedidos de melhorias para iluminação, infraestrutura e trânsito.

Com objetivo de fomentar a segurança no Jardim Noroeste, o parlamentar solicitou instalação de um braço de luz e luminária na Rua Dom João VI. Além disso, também foi reivindicada manutenção de luminárias queimadas e substituição de um poste de alumínio quebrado dentro da Praça República do Paraguai, localizada na Vila Palmira.

Já para infraestrutura, foi reivindicada a instalação de uma pista de caminhada ao redor da área pública localizada atrás da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) da Vila Nasser, entre as ruas Tenente Lira, Sabino José da Costa e João Guimarães Rosa.

O vereador também destacou pedidos para o trânsito, especialmente em diversos trechos do Jardim Autonomista, pontuando demandas de sinalização horizontal e vertical no cruzamento das ruas Pernambuco com a Dr. Paulo Machado; estudo de viabilidade para instalação de semáforo no cruzamento das ruas Amazonas com a Dr. Paulo Machado e estudo de viabilidade para instalação de quebra-molas ou redutor de velocidade entre as ruas Pernambuco e Praia de Itaipu.

Além disso, foram solicitadas a revitalização ou implantação da sinalização horizontal e vertical em todos os cruzamentos do Jardim Sayonara, principalmente na Rua Professor Leverno de Queiroz, e instalação de uma faixa de pedestres elevada em ambos os lados da Av. Rita Vieira de Andrade com a Rotterdan.

O autor das indicações enfatiza que os pedidos refletem os anseios da população. “Estes pedidos tem a finalidade de atender as necessidades de melhorias que a população traz ao nosso conhecimento, por meio das plataformas digitais, visitas nos bairros e no nosso gabinete”, enfatizou João César Mattogrosso.

CHAMA O JOÃO! - Para chamar o vereador João César Mattogrosso basta entrar em contato pelo facebook ou instagram (@jcmattogrosso) ou pelo WhatsApp (67) 99904-4045. O aplicativo “CHAMAOJOAO” também está disponível gratuitamente na Play e App Store, onde a população pode fazer indicações e solicitar a presença do parlamentar.