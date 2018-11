Demi Moore Demi Moore namora uma estilista americana há dois anos, diz site

A atriz Demi Moore, 56, está namorando a estilista Masha Mandzuka, 43, há dois anos. As duas já apareceram juntas em diversas fotos nas redes sociais como amigas, mas segundo o site americano Radar Online elas mantiveram um relacionamento por todo esse tempo.

Masha tem uma filha e as duas estariam criando a menina juntas. "Elas andam de mãos dadas e Demi é como uma segunda mãe para a filha de Masha", disse uma fonte da revista.

Em setembro, as duas foram fotografadas andando juntas com a menina na Califórnia.

Fotos no Instagram de Masha mostram as duas dançando juntas e e em momentos fofos com a bebê. Em uma das legendas, ela escreve: "Feliz aniversário da minha princesa para a sua rainha", escreveu a estilista.

Demi Moore foi casada com Freddy Moore (1980-1985), Bruce Willis (1987-2000) e Ashton Kutcher (2005-2013) e tem três filhos, Tallullah, Rumer Willis e Scout LaRue Willis.

No mês passado, Demi recebeu um prêmio de "Mulher do Ano" em um centro de reabilitação feminino na Califórnia, e revelou que houve um momento em sua carreira em que caiu "em um verdadeiro caminho de autodestruição".