Aero Rancho Denar prende traficante tentando pular muro de casa no Aero Rancho Usuário de drogas também foi detido junto com o traficante

Policiais da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) prenderam dois homens no final da tarde desta terça-feira (6), pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. A prisão ocorreu no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, e com eles foram apreendidas 15 paradinhas de pasta base de cocaína e o valor de R$ 150.

Os policiais chegaram até o ponto de venda de drogas, na rua Maritânia, após denúncia anônima, quando avistaram um indivíduo chegando no portão e comprando a droga do suspeito. No momento em que os policiais se aproximaram, o suspeito correu para dentro da casa e tentou pular o muro nos fundos.

Ele foi detido e identificado como Rafael Piazza, 18 anos. Com ele, foram apreendidas 15 paradinhas de pasta base de cocaína, as quais estavam dentro de saco amarelo, dentro de um dos bolsos, prontas para serem comercializadas. No aparelho celular de Rafael, os policiais identificaram várias conversas e fotos, comprovando a prática do tráfico de drogas.

Dentro da residência, os investigadores detiveram um homem de 38 anos fazendo uso de pasta base de cocaína.

Os policiais deram voz de prisão aos conduzidos, que foram apresentados à Denar e autuados em flagrante delito.