Dourados Dengue mata idoso em Dourados, 27ª vítima da doença em MS Óbito ocorreu no dia 2 de setembro, mas confirmado somente no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira

Um idoso, de 78 anos, morreu por dengue em Dourados, localizado a 233 km de Campo Grande. É a 8ª morte registrada pela doença no município e a 27ª em Mato Grosso do Sul ao longo deste ano.

O óbito ocorreu no dia 2 de setembro, mas confirmado somente no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (26).

Com mais esse óbito, Dourados chega ao mesmo número de mortes ocorridas em Campo Grande neste ano. Em Três Lagoas há três registros e Coxim outros dois. Maracaju, Ponta Porã, Corumbá, Costa Rica, Amambai e Miranda registram um caso com morte cada.

Conforme o boletim epidemiológico, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Estado registrou 32.181 notificações da doença, um aumento de 1,15% em comparação com o levantamento divulgado no último dia 18.

Setenta e quatro municípios do Estado aparecem com alta incidência da doença, ou seja, com registro acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Os outros cincos (Aquidauana, Anastácio, Inocência, Juti e Paranhos), apresentam média incidência, com 100 a 300 casos por 100 mil habitantes