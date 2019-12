Boas Ações Dentista realiza sonho de Natan: sorriso novo para arrumar emprego

Natan antes e agora, com Dr. Halley Foto: SóNotíciaBoa

Natan Nery já está todo feliz desfilando de sorriso novo, depois de anos sofrendo discriminação e ouvindo piadinhas por não ter os dois dentes centrais da arcada superior. Quem realizou o sonho antigo – que Natan chamava de meta da sua vida – foi o dentista Halley Mestrinho, da Clínica White, de Brasília.

Ele assistiu e se identificou com a história de Natan durante uma Live do SóNotíciaBoa no Instagram na semana passada. Natan e o dentista perderam os dentes da frente da mesma forma: levaram um escorregão e bateram com a boca no chão quando eram pré-adolescentes.

Halley, que faz trabalhos sociais no Distrito Federal, ofereceu a transformação como presente de Natal para o rapaz e acionou a corrente do bem: ele lembrou que alguém o ajudou quando precisou e agora, está fazendo o mesmo por Natan.

Surpresa

E esta quarta-feira foi um dia cheio de emoções para o rapaz do Piauí, que vivem em Brasília, tem 29 anos, duas filhas para criar e está desempregado – fazendo bicos como auxiliar de pintura, pedreiro e jardinagem – desde que fechou o restaurante onde trabalhava como auxiliar de cozinha. “Me dizem “você está fora do padrão””, contou Natan, que vê as portas se fechando pela ausência dos dentes.

Natan não esperava sair da Clínica White com sorriso novo logo na primeira consulta.

Foi uma surpresa preparada em menos de duas horas pelo dentista Halley Mestrinho, com sua experiência e os equipamentos de ponta da clínica.

Ele examinou o rapaz e preparou na hora uma prótese temporária, para que Natan voltasse a sorrir com orgulho até o implante definitivo do dente, que será o próximo passo da equipe da clínica.

No espelho

Deu certo! Quando Natan levantou da cadeira e viu seu novo sorriso no espelho, a cena foi emocionante. Momentaneamente, ele perdeu a fala.

Durante longos segundos, ficou olhando a transformação e sorrindo, como se não acreditasse no que estava vendo.

“[Ficou] Lindo!… Irreconhecível! Isso é alegria, muita felicidade! Você está me dando qualidade de vida”, disse Natan ao dentista.

A segunda reação foi de gratidão. Ele deu um forte abraço no Halley e agradeceu pelo presente.

O sonho do dentista

Bem humorado, Halley revelou que agora também tem um sonho: experimentar um jantar preparado por Natan, para comemorar a nova fase do jovem auxiliar de cozinha.

Natan topou na hora, mas ficou pensando calado no prato que poderia fazer para agradar ao dentista que mudou a vida dele.

“Não sei fazer comidas sofisticadas”, revelou preocupado ao SóNotíciaBoa, depois de deixar a Clínica White.

Perguntamos então qual era a especialidade dele, a comida que faz e as pessoas mais gostam de comer: “ah, feijão tropeiro, baião de dois… comida de pobre [brincou]. Ele é nordestino como eu, acho que vai gostar”, afirmou meio encabulado.

Independentemente do prato, esta será uma reunião com alegria e forró, ritmo que dentista e paciente já confidenciaram entre si que adoram. Outra coincidência de vida que descobriram durante a 2ª edição do projeto Realizando Sonhos, do SóNotíciaBoa.