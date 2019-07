Ração Dentro do Brasil, milho produzido em MS é ração para aves e suínos

Responsável por uma renda bruta de R$ 3,723 bilhões na safra de 2018, o milho produzido em Mato Grosso do Sul, quando comercializado no mercado interno brasileiro, tem como destino principal a produção de rações para aves e suínos na região Sul do país.

Neste ano, com aproximadamente 1,918 milhão de hectares cultivados, o cereal deve render 10,127 milhões de toneladas, conforme a mais recente feita pela Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul).

Com a colheita já avançada por mais de 43% da área plantada no Estado, a produtividade média apurada até agora pelo Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio) tem sido de 88 sacas por hectare.

De acordo com relatório elaborado pelo Departamento Técnico do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) a pedido do Dourados News, o VBP (Valor Bruto da Produção) de milho no Estado ao longo do ano passado foi de R$ 3,723 bilhões.

Ainda segundo a Federação, a produção do cereal destinada a atender ao mercado doméstico tem como principais destinos os estados de Santa Cataria e São Paulo. Nessas vendas internas, a principal finalidade “é atender a demanda da indústria doméstica por ser o principal insumo para a produção de aves e suínos”.

Conforme revelado na segunda-feira (29) pelo Dourados News, as exportações de milho no primeiro semestre deste ano renderam US$ 71,7 milhões à economia estadual, alta de 77,58% em relação ao passado.

Desse montante, US$ 51,5 milhões foram pagos somente pelo Irã, principal destino das exportações de milho sul-mato-grossense até junho deste ano. O país localizado na Ásia Ocidental respondeu, sozinho, por 71,90% dessas negociações.