Som alto Denunciado por som alto em veículo em posto, homem é multado em R$ 5 mil

Ao estacionar em um posto de combustível, na área central de Chapadão do Sul, e abusar do volume do som do carro, homem de 33 anos foi multado em R$ 5 mil. O caso ocorreu às 22h30, desta quinta-feira (16).

Equipe da Polícia Militar Ambiental de Costa Rica, realizava fiscalização na cidade, e recebeu denúncias de moradores próximos que em um posto de gasolina, uma pessoa estaria com som do veículo em alta potência e causava transtornos a vizinhança.

Os Policiais foram ao local e constataram o fato. Quando mediram com um decibelímetro a pressão de som emitida pela aparelhagem instalada no veículo modelo VW Gol, do infrator, foi alcançada a média de 85 decibéis. No local/ horário do fato, a legislação permite apenas 45 decibéis.

A equipe apreendeu o veículo e as aparelhagens. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 5 mil.

Ele foi conduzido juntamente com o veículo e som apreendidos, à delegacia de Polícia Civil da cidade e responderá por crime ambiental de poluição sonora.

O infrator poderá pegar pena de um a quatro anos de reclusão. Além disso, poderá perder o som, por tratar-se de material de crime e de infração administrativa.