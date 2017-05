Cidade Denúncias contra Temer para Brasília e adia reunião com ministério das cidades

Devido às denúncias contra o presidente Michel Temer, a agenda do prefeito Marquinhos Trad e do governador Reinaldo Azambuja, que aconteceria nesta quinta-feira (18), às 17 horas (hora de Brasília), no Ministério das Cidades, foi cancelada.

O ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), renunciou ao cargo. A decisão dele estaria em sintonia com o posicionamento da bancada tucana, que pede ao partido o desligamento do governo.

O prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja cumpririam agenda com o Ministro das Cidades, Bruno Araújo. Eles solicitariam investimento para construção de casas populares, retomada das obras do Parque Linear Bálsamo e início da primeira etapa do projeto de drenagem e controle de enchentes do Rio Anhanduí.