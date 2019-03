Depois de 2 anos, Netflix reajusta preÃ§os de todos os planos no Brasil

A Netflix anunciou reajuste no preço da assinatura no Brasil, entre 10% e 21%. Em nota, a plataforma de streaming de vídeo confirmou que o plano básico passará de R$ 19,90 mensais para R$ 21,90. Já a assinatura que possibilita o uso em 2 telas subirá de R$ 27,90 para R$ 32,90. O pacote mais caro, para acesso em 4 telas, será reajustado de R$ 37,90 para R$ 45,90.

Os novos preços devem passar a vigorar em abril. Depois de 2 anos com valores congelados, a justificativa é da necessidade de mais investimentos. "Mudamos nossos preços de tempos em tempos para continuar investindo no melhor do entretenimento, além de melhorar a experiência da Netflix para nossos membros no Brasil", argumentou a empresa em nota à imprensa.

No ano passado, a Netflix lançou três filmes produzidos pela plataforma, de olho no Oscar e conseguiu 10 indicações para o longa Roma que rendeu Melhor Direção para Alfonso Cuarón.

Em outros países, o reajuste foi feito em janeiro deste ano, como nos Estados Unidos, onde o aumento foi entre 13% e 18%. O plano básico passou para US$ 9 por mês, cerca de R$ 34.

Hoje a Netflix ostenta 139 milhões de assinaturas, foram 9 milhões de novos usuários só em 2018.

Veja como ficam os valores no Brasil: