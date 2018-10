Guarda Municipal Depois de mudança de nome, Guarda Municipal receberá armamento nesta terça Emenda foi aprovada em votação na última quinta-feira

Polícia Municipal, antiga Guarda Municipal, vai ser lançada oficialmente após a emenda à Lei Orgânica Municipal (LOM) n° 78/2018, elaborada pela Câmara Municipal, ser aprovada, em unanimidade, em segunda votação, na quinta-feira (18). A solenidade acontecerá amanhã, às 8h, no Comando da Polícia Municipal, na Rua Usi Tomi, n° 567, Carandá Bosque.

No evento também será entregue o armamento letal, de calibre permitido em lei, para 277 agentes policiais, juntamente com a identidade funcional com o número do porte previsto. A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES) capacitou os servidores em parceria com a Superintendência Regional de Polícia Federal e a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, na Academia de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, no primeiro semestre de 2018.

Os profissionais da Segurança Pública irão desempenhar suas funções nas 07 regiões urbanas de Campo Grande e nos Distritos de Rochedinho e Anhanduí. A ação é uma etapa do Planejamento Estratégico da Administração Municipal concluída pela Prefeitura de Campo Grande.

DECISÃO

A emenda foi aprovada por unanimidade em segunda votação, na manhã do último dia 18, com 24 favoráveis a mudança da nomenclatura a zera contra. A primeira votação ocorreu no dia 2 de outubro e conseguiu 27 votos a favor e nenhum contrário.

“Começamos com apenas duas viaturas e hoje temos 40. Ninguém era armado e hoje somos 600. Muitas vezes fomos chamados de guardinhas, mas agimos como polícia, fomos formados pela polícias e chegou o momento de enaltecer o nome da nossa instituição”, discursou o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, Hudson Bonfim aos colegas após a conquista. “A sensação é de musculatura, porque o trabalho de polícia já fazemos”, disse Bonfim.

Agora os servidores vão para o enfrentamento do plano de cargos e carreiras da Polícia Municipal na LOM, com o intuito de fazer prevalecer um sistema remuneratório e de promoções, além de um estatuto de conduta. As discussões ocorrem até dezembro.

Para a troca dos uniformes e viaturas, o efeito prevê contar com os R$ 800 mil que estão inclusos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019. “Como é questão de mudar apenas os adereços dos nomes e adesivos do carro, não deve ser muita coisa. Isso vai acontecer gradativamente, conforme a Prefeitura determinar”.