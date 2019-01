Maconha Depois de perseguição, PRF apreende meia tonelada de maconha em veículo Motorista abandonou o carro e fugiu a pé, não sendo localizado

Carro carregado com meia tonelada de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta segunda-feira (7), no km 68 da BR-463, região de Ponta Porã. O motorista de um Volkswagen Gol conseguiu fugir depois de jogar o veículo em meio à vegetação.

De acordo com a PRF, a equipe policial deu ordem de parada ao carro, que tinha placas aparentes de Sidrolândia, mas o motorista não obedeceu e fugiu. Os agentes então perseguiram o veículo, por cerca de 30 minutos, até que o fugitivo o abandonou e seguiu a pé, não sendo localizado.

Durante checagem foi constatado que o veículo estava com placas clonadas, endo a original do município de Belo Horizonte (MG). O veículo foi apreendido e levado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi constatado o peso de 500 kg.