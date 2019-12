Os Filhos de Campo Grande Depois de sucesso no Raul Gil, Os Filhos de Campo Grande voltam para show na Capital A festa ainda vai contar com músicas das duplas João Carlos e Savala, Marcos e Adriano e Ramiro e Rafael

Depois de brilhar nos palcos do Programa do Ratinho e Raul Gil, ambos do SBT, o trio sul-mato-grossense “Os Filhos de Campo Grande” retoma a agenda de shows na Capital com apresentação especial, nesta sexta-feira (13), no Bartholomeu. A festa ainda vai contar com músicas das duplas João Carlos e Savala, Marcos e Adriano e Ramiro e Rafael.

“Será nossa primeira apresentação depois de nos apresentarmos em rede nacional. É um show muito esperado, vai ser algo muito legal. Estamos ansiosos para este momento, pois iremos também apresentar nosso novo repertório”, antecipa Jorjão, um dos integrantes do Os Filhos de Campo Grande.

Antes da participação em rede nacional, os cantores celebraram o prêmio do concurso Encontro de Novos Talentos - Crystal Rodeio Itu, realizado em setembro, em Itu, cidade do interior de São Paulo.

No Programa do Ratinho, eles ainda venceram o quadro “Dez ou Mil”.

Formado em 1997 por Hemerson, Jorjão e Rafael, na época acadêmicos , o grupo ganhou fama nas rodas de tereré e nas violadas que começaram a se espalhar por Campo Grande no ano 2000.