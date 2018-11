Maconha Depois de tentativa de fuga, PRF apreende cerca de 1,2 tonelada de maconha Motorista disse que era avisado sobre fiscalizações no trajeto por um rádio

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 1,2 tonelada de maconha, na tarde desta quarta-feira (28), em uma caminhonete, no km 462 da BR-163, em Campo Grande. O motorista, de 19 anos, tentou fugir, mas foi pego pelos agentes federais.

De acordo com a PRF, durante fiscalização, a equipe policial deu ordem de parada a uma Volkswagen Amarok, com placas aparentes de Dourados, mas o condutor não respeitou à ordem e acelerou o carro para fugir.

Após alguns quilômetros de perseguição, o jovem entrou em uma estrada de terra, abandonou o automóvel e tentou fugir a pé, porém foi detido. No compartimento de carga da caminhonete foram encontrados os vários tabletes de maconha, totalizando, cerca de 1,2 tonelada da droga.

Em checagem, foi observado que as placas eram falsas, sendo originalmente de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O condutor declarou ter pego o veículo em Amambai e levaria até a Capital e receberia R$ 10 mil pelo serviço. Informou também que estava recebendo informações sobre fiscalizações na rodovia através de um rádio oculto no painel.