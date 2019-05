Ultrapassagem Depois de tentativa de ultrapassagem, mulher capota carro na MS-276

Depois de uma tentativa de ultrapassagem, uma mulher perdeu o controle da direção e capotou o carro na MS-276, cerca de 5 km de Batayporã. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (13) e a condutora foi socorrida sem ferimentos graves.

Conforme o site Nova News, populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima, até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada até uma unidade hospitalar em Nova Andradina, para avaliação médica.

De acordo com as informações da polícia, a mulher conduzia um Fiat Uno e estava na curva do córrego Samambaia, quando tentou ultrapassar outro carro. Ela perdeu o controle da direção e capotou. O uso do cinto de segurança contribuiu para que a jovem saísse ilesa do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.