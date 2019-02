Interreligioso Joice Hasselmann ocupa local u Deputada faz culto interreligioso em gabinete na Câmara para "exorcizar" Lula Joice Hasselmann ocupa local usado pelo petista quando foi deputado constituinte, entre fevereiro de 1987 e janeiro de 1991

No primeiro dia como parlamentar, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) promoveu um culto religioso em seu gabinete na Câmara, na manhã desta segunda (4), para "exorcizar" o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A parlamentar ficou com o gabinete 825 do Anexo 4 da Câmara, o mesmo usado pelo petista quando foi deputado constituinte, entre fevereiro de 1987 e janeiro de 1991.

— Tudo o que eu não quero é ranço desse passado em meu gabinete — afirmou Hasselmann, que disse não ter escolhido a sala propositalmente — por ser mulher, as regras da Câmara permitem que a deputada possa indicar dez locais de sua preferência, e ela ficou com o 825 por sorteio.

O culto ecumênico foi transmitido pelo canal que a deputada mantém no YouTube. Para a cerimônia ela chamou uma pastora da Igreja Batista e um rabino de Brasília — ela afirmou no vídeo que cresceu na Igreja Batista e que "se descobriu judia" há dois anos. Também participaram da celebração promovida por Hasselmann os deputados Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) e Professora Dayane Pimentel (PSL-BA), ambos representantes da bancada evangélica.

Hasselmann já tinha adiantado que promoveria o culto em dezembro, quando aconteceu a distribuição de gabinetes entre os deputados eleitos.

— Vou fazer um culto ecumênico no gabinete para limpar todo resíduo que possa ter ficado daquele crápula — declarou.

Ao final do culto, a deputada disse que colocou na porta do gabinete uma mezuzah, símbolo judaico que busca lembrar o homem da unicidade de Deus.

— Todo cuidado com forças ocultas é pouco. Lula já ocupou o gabinete que agora é meu — escreveu a deputada em rede social.

Embora Hasselmann tenha chamado o evento de culto ecumênico, o termo se aplica apenas para celebrações entre igrejas cristãs — quando envolvem outras religiões, trata-se de culto interreligioso.