Agricultura Deputado de MS assume a presidência da Secretaria Nacional de Agricultura Proximidade com a ministra Tereza Cristina ajudou na indicação

O deputado estadual Márcio Fernandes (MDB) assumiu a presidência da Secretaria Nacional de Agricultura e Pecuária da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). “O grupo sempre faz várias reuniões em vários estados e eu farei essa interlocução com o presidente (Jair Bolsonaro)”, declarou o parlamentar.

Fernandes está há doze anos à frente da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa e o parlamentar acredita que a escolha do nome dele se deve a essa experiência que ele tem no setor, bem como a proximidade com a ministra da Agricultura Tereza Cristina (DEM), pois as pautas mais importantes serão debatidas em parceria com sua conterrânea.

Dentre as pautas mais importantes, o deputado salientou a necessidade da liberação de recursos provenientes do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), a diminuição de juros para produtores. A questão da produção de leite no Brasil, como a situação do antidumping que também serão pautas prioritárias.

A primeira reunião, de acordo com Fernandes, está marcada para o dia 11 de março, em Brasília.