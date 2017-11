Gestão Deputado George Takimoto visita Coxim e encara desafios da saúde

Na tarde de quarta-feira (8), o deputado estadual George Takimoto (PDT), cumpriu agenda em Coxim, onde tomou conhecimento das demandas de vários bairros do município, acompanhado pela vereadora Lucia da AAVC (PR), que é a fundadora e idealizadora da associação e atualmente é coordenadora social voluntária.

Na sede da Associação dos Amigos Voluntários e Colaboradores (AAVC), George Takimoto ministrou uma palestra sobre saúde e bem estar, com a participação de aproximadamente cinquenta pessoas, em sua maioria mulheres, que foram atendidas individualmente pelo médico e obtiveram orientações para uma vida mais saudável.

Na oportunidade, a vereadora Lucia da AAVC disse da sua satisfação em estabelecer parceria com o deputado. "George Takimoto tem destinado emendas para Coxim e com a maior boa vontade e disposição, se deslocou até aqui para contribuir com orientações preventivas para a mudança de comportamentos em busca de uma vida mais saudável", ressaltou a parlamentar.

O mandado do deputado estadual George Takimoto (PDT) dedica absoluta prioridade aos desafios da saúde pública, com ênfase nas medidas preventivas e nos comportamentos essenciais na busca da qualidade de vida.

Ex-vice-prefeito de Dourados, ex-vice-governador, ex-deputado federal, deputado estadual reeleito e médico com mais de 50 anos de experiência profissional, Takimoto encontrou na vereadora Lucia da AAVC, de Coxim, uma parceira importante para propagar e realizar ações, com foco na prevenção à obesidade e nas orientações sobre hábitos saudáveis para o corpo, como alimentação adequada e o combate ao sedentarismo e vícios de alto poder destrutivo, entre os quais as bebidas, o fumo e as drogas.

Participaram do evento na sede da AAVC, a coordenadora geral da associação, Marcileides da Silva Brito - mais conhecida como "Nana", os assessores parlamentares do deputado estadual, Flavio Rocha e Valdeir Simão, dentre outras lideranças de Coxim. (Com assessoria).