Emendas Deputados apresentam 167 emendas ao orçamento de 2019 Receita do Estado terá 3,6% de aumento em comparação ao ano anterior

Durante sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) desta quarta-feira (28) na Assembleia Legislativa, deputados apresentaram 167 emendas ao projeto de orçamento para o ano de 2019. Os pedidos são para várias áreas como educação, saúde, lazer e infraestrutura. De acordo com o presidente da comissão, deputado José Carlos Barbosa (DEM), o Barbosinha, as indicações serão avaliadas na próxima quinta-feira (29).

O fim do prazo para os deputados apresentarem emendas foi na última sexta-feira (23), porém, Barbosinha disse que ainda vai receber as indicações até o fechamento do relatório.

O projeto precisa ser votado antes do recesso de 2018, que se inicia dia 20 de dezembro. E a expectativa é de que a peça orçamentária seja apreciada em duas votação em uma mesma sessão.

Com acréscimo de 3,6% em comparação ao ano anterior, a proposta enviada pelo governo prevê receita de R$ 15,048 bilhões para 2019.