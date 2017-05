Saúde Deputados aprovam projeto que exige atendimento de dentista em UTIs

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Foto: Victor Chileno/ALMS

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aprovaram nesta terça-feira (2) em primeira votação, o Projeto de Lei que obriga hospitais públicos e privados, a dispor de profissionais de odontologia, nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). A proposta é de autoria do deputado Lídio Lopes.

O CRO-MS (Conselho Regional de Odontologia de MS) tem atuado para que os cirurgiões-dentistas sejam integrados as equipes multidisciplinares. O Conselho trabalhou em conjunto com a Câmara de Vereadores de Campo Grande, quando foi aprovada a Lei Complementar nº 5.184, de autoria de Mário César, que também dispõe sobre a participação dos cirurgiões-dentistas nas equipes multidisciplinares que atuam em UTI’s.

A presença de profissionais da odontologia nas UTIs ajudará na redução de casos de infecção hospitalar. Um dos principais cuidados para se evitar a transmissão de microorganismos nesses ambientes e que ainda não são adotados é a higienização da boca.

Estudos realizados no Brasil pela Associação Nacional de Biossegurança (Anbio) trazem números alarmantes: em média, 80% dos hospitais não fazem o controle adequado. O índice de infecção hospitalar varia entre 14% e 19%, podendo chegar, dependendo da unidade, a 88,3%. Ainda conforme o estudo, cerca de cem mil pessoas morrem por ano em decorrência das infecções. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por sua vez, estima que as infecções hospitalares atinjam 14% dos pacientes internados no país.

Uma das infecções mais comuns é a pneumonia, que pode ser facilmente prevenida por meio do acompanhamento do cirurgião-dentista. Essa infecção acontece por meio da aspiração da saliva. Sem a higienização da boca, em 48 horas já acumulam placas bacterianas que vão ocasionar a pneumonia.

O projeto segue para a comissão de mérito e depois retornará para segunda votação na Assembleia. Depois de aprovado é encaminhado para sanção do governador.



