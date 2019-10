ALMS Deputados aprovam projeto que proíbe venda de "slimes" em MS Projeto segue para apreciação do governador, que se aprovar, proíbe a venda do produto infantil

Deputados de Mato Grosso do Sul aprovaram hoje (31) texto de projeto de Lei que proíbe a venda de gelecas “slimes”, produtos infantis que contenham boráx [Borato de sódio ou Tetraborato de sódio: mineral alcalino derivado da mistura de um sal hidratado de sódio e ácido bórico] de grande risco a saúde.

Após tramitar na Casa de Leis, o projeto segue para apreciação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que, se aprovar, tornará lei e vigorará a proibição em todo MS.

Quem levou a discussão à Casa, foi Jamilson Name (PDT), que alegou que o bórax é uma substância alcalina que pode ser encontrada em produtos de limpeza domésticos e em âmbito industrial e tem sido ampla e inadvertidamente utilizada na confecção de gelecas, "slimes". “De acordo com a Anvisa, se este ácido for utilizado em alta concentração, pode causar intoxicação no organismo, alterações gastrointestinais, hipotermia, erupções cutâneas e insuficiência renal. O bórax tem a finalidade de dar consistência a essa mas pode acarretar complicações para a saúde”, justificou o deputado.