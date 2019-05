Treinamento Deputados aprovam treinamento a pais de recém-nascidos em hospitais Intenção é que pais sejam orientados sobre como devem agir em caso de emergência com bebês

Os deputados aprovaram, em segunda votação, o projeto que obriga hospitais e maternidades a promover treinamento aos pais de recém-nascidos, em relação aa primeiros socorros. A proposta agora segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O autor do projeto, Márcio Fernandes (MDB), alega que a intenção é preparar os pais para que estejam capacitados na hora de socorrer seus filhos (recém-nascidos), em casos de emergência, como engasgamentos ou aspiração de corpos estranhos, que podem ocasionar a morte de bebês.

“Muitas vezes os pais não tem ideia do que fazer, como proceder para salvar o bebê. Medidas simples podem fazer a diferença em momentos de aflição”, ressaltou. Este treinamento deve ser disponibilizado pelas unidades de saúde antes do recém-nascido ter alta dos hospitais.

O projeto ainda prevê que as unidades de saúde precisam informar os pais sobre este treinamento. O autor citou aos colegas que a asfixia é a primeira causa de morte, entre os acidentes, de crianças com até um ano no Brasil. Caberá agora ao governador decidir se sanciona ou veta a matéria.