Fake News Deputados avaliam impacto de Fake News nas eleições "Teve muita difamação, mas tiveram muitas verdades também", diz parlamentar

Durante sessão desta quinta-feira (18), deputados avaliaram impacto de Fake News nas eleições. O deputados estadual George Takimoto (MDB) declarou que as notícias falsas no âmbito estadual, apesar de o Mato Grosso do Sul, de acordo com ele, não ter representação de nem 1% a nível nacional, o barulho feito por eleitores do MS é muito significativo. “A grosso modo, não significamos quase nada, mas o barulho é muito grande”, avaliou ele.

Para Takimoto, apesar do aumento de mentiras e difamações, nessas eleições tiveram muitas verdades. “A Justiça agiu corretamente e muitas coisas vieram à tona”, declarou.

Para o petista Cabo Almi, as Fake News foram devastadoras demais e prejudicaram a democracia. “Tem que ter reforma na Justiça, essa questão do direito de resposta não funciona, porque depois que difamou, já era. A Justiça perdeu controle dessa mídia falsa”, reclamou Almi.

O deputado José Carlos Barbosa, o Brasbosinha (DEM) também salientou o prejuízo que as falsas notícias acarretaram durante período eleitoral. “Muito fake no estado, muita difamação, creio que são fatos reais que foram ampliados pela mídia, exagero da informação”, disse o democrata.

Na oportunidade, Barbosinha citou também a propaganda do candidato ao Governo do Estado, juiz Odilon de Oliveira (PDT), em que ele ameaça o seu rival, governador Reinaldo Azambuja (PSDB), dizendo que o líder do Executivo estadual será preso a qualquer momento. “De onde ele recebeu essa informação? É real? Ou é uma teoria?”, indagou Barbosinha.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chegou a lançar página na internet para ajudar a esclarecer o eleitorado brasileiro acerca das informações falsas e falaciosas que vêm sendo disseminadas pelas redes sociais. No entendimento da Justiça Eleitoral, a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação.

Pelo linkEsclarecimentos sobre informações falsas, qualquer pessoa poderá ter acesso a informações que desconstroem boatos ou veiculações que buscam confundir os eleitores brasileiros. Diante das inúmeras afirmações que tentam macular a higidez do processo eleitoral nacional, nessa página o TSE apresenta links para esclarecimentos oriundos de agências de checagem de conteúdo, alertando para os riscos da desinformação e clamando pelo compartilhamento consciente e responsável de mensagens nas redes sociais.