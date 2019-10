PROPOSTA Deputado de MS pede isenção de IPVA para veículos elétricos Segundo o parlamentar a ação protege a natureza e impulsiona as pessoas a quererem usar mais a tecnologia

O deputado Marcio Fernandes Foto: Reprodução

Dizendo que deseja incentivar a venda de veículos e reaquecer o mercado local, o deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB) apresentou na manhã da quinta-feira (23/05) ao Governo do Estado proposta de redução da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para veículos híbridos e elétricos de 17% para 12%. E nesta semana, voltou a bater na mesma tecla, solicitando ao Estado e Secretaria de Fazenda a isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos elétricos no Estado.

Conforme o deputado, além da redução do valor ao consumidor final, a medida impulsionaria a venda desses veículos que além de mais econômicos, não poluentes, representam um importante avanço tecnológico na indústria automobilística. “Hoje, com a crise financeira que o Brasil enfrenta, o mercado está praticamente estagnado, por isso estou pedindo ao Governo para que reveja a atual alíquota, reduzindo 5 pontos percentuais, de 17% para 12%. A redução de preço irá incentivar a compra, e o aumento nas vendas representa a criação de novos empregos, aumento na arrecadação do Estado, além de incentivar a transição para essa nova geração de veículos”, explicou o deputado.

A medida torna o veículo mais acessível às pessoas. Além de ecologicamente correto, o custo de locomoção é menor. “Cada dia mais precisamos pensar em soluções sustentáveis, e o uso de carros que poluem menos é uma das iniciativas que podemos promover hoje por um futuro melhor”, explicou Marcio Fernandes.

Sem barulho e sem fumaça, os carros elétricos entregam maior desempenho e menor custo com quilômetro rodado. O maior desafio para a popularização ainda é o custo de produção, medidas como a apresentada pelo deputado devem contribuir para tornar mais acessível. Já os híbridos, em resumo, combinam dois tipos distintos de energia e normalmente combinam motores tradicionais, movidos a álcool, gasolina ou diesel, com motores elétricos. A vantagem nesse caso é o consumo reduzido e a autonomia.

“Carros elétricos e híbridos representam o avanço tecnológico nas ruas. A redução de impostos representa uma luta justa não só por Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, que é um país sufocado pela alta carga tributária. Esse não é o único segmento que luto em relação à redução de impostos”, disse o deputado, lembrando de diversas outras solicitações feitas em relação à carga tributária em diferentes setores da economia.

Fonte: AL.