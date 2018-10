Deputados Deputados se preparam para votar matérias do governo a "toque de caixa" Azambuja já anunciou que fará mudanças no próximo mandato

Deputados acreditam que o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), poderá enviar projetos polêmicos ainda esse ano com o objetivo de agilizar os trabalhos a partir de 2019.

“Ele pretende fazer algumas reformas para 2019 então ele deve acelerar algumas pautas, além da Lei Orçamentária Anual”, afirmou deputado Felipe Orro (PSDB).

O governador já adiantou também que deverá mexer em algumas secretarias e que governo novo terá novos nomes. “Ele deve reavaliar algumas coisas, algumas mudanças, temos o orçamento para aprovar também”, lembrou o parlamentar Lídio Lopes (Patriotas).

Como a posse ocorre no dia 1º de janeiro de 2019, porém, a nova legislatura começa apenas no dia 2 de fevereiro, e por esse motivo, os parlamentares concordam que o governador deva adiantar algumas pautas para agilizar as atividades do próximo mandato.

O deputado petista Amarildo Cruz foi mais incisivo e garantiu que “vários projetos” serão aprovados antes de terminar as atividades legislativas deste ano. “Ele deve mandar sim, como sempre aconteceu, votações a toque de caixa, fora do prazo”, criticou o petista.

Amarildo fez menção ao que tem acontecido na Câmara dos Deputados, em que pautas polêmicas, como a Reforma da Previdência, estão sendo debatidas. “O congresso tem desenterrado ossada, aqui também tem cada ossada preciosa aí que precisa ser desenterrada”, finalizou o deputado.