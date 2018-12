Bope Desafio do Bope reuniu centenas de participantes neste final de semana na Capital

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), apoiou o evento em comemoração aos 15 anos do Batalhão de Polícia Militar de Operações Policiais Especiais (Bope), realizado nesse domingo (2.12), na Capital.

O evento aconteceu no Parque dos Poderes e contou com a presença da comunidade local, policiais militares, civis e autoridades de outras forças que passaram por diversas barreiras ao longo do percurso de 5 Km, iniciado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 1.002 Parque dos Poderes.

Os cuidados dos instrutores capacitados proporcionaram maior segurança ao evento, que contou com um público de aproximadamente mil pessoas e mais de 300 participantes.

A animação tomou conta dos desportistas que, ao final do percurso, receberam medalhas pela participação. As crianças também puderam se divertir com os brinquedos infláveis da Unidade de Esportes de Participação e Lazer (Uepla) e interagir durante as atividades.

Segundo o major Wilmar Fernandes, esta ação além de promover a integração entre a sociedade civil e as instituições de segurança, busca incentivar a prática esportiva e a superação de obstáculos no desafio. “Planejamos, para o próximo ano, ampliar a participação na corrida, com a inclusão das crianças na disputa”, adiantou o representante do Bope.