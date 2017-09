Desafio UCDB 2018 já está com inscrições aber Desafio UCDB 2018 já está com inscrições abertas

As inscrições para o Desafio UCDB 2018 já estão abertas e podem ser feitas por meio do site:desafio.ucdb.br , até o dia 5 de outubro. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 22 do mesmo mês e os alunos que obtiverem os melhores resultados serão contemplados com bolsas de estudo de 50% a 100% para cursos de graduação da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) a partir do primeiro semestre do ano que vem.

O projeto é voltado para alunos regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e privadas de Campo Grande e de cidades vizinhas conveniadas à UCDB. Também será permitida a participação de alunos de cursinhos preparatórios para vestibulares das escolas conveniadas, desde que estes tenham concluído o ensino médio.

Já para os estudantes do interior de Mato Grosso do Sul, o colégio onde estudam deverá ter participado do Dia de Campus, além disso, a própria escola deve ter assinado a carta de adesão ao Desafio UCDB e ter dado garantia de participação de, no mínimo, 50 alunos. Caso, a escola ou cursinho não se enquadre no regulamento, o estudante poderá se inscrever por meio do Polo UCDB. Não será permitida a participação de portadores de diplomas.

No dia do Desafio UCDB será aplicada uma prova com 62 questões de múltipla escolha, nas disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura, Química, Biologia, Física, História, Geografia, Conhecimentos Gerais, Matemática, Língua Estrangeira - Inglês/Espanhol e uma Redação, que é eliminatória. O candidato que deixar de marcar sua opção para língua estrangeira ou marcar as duas opções, irá fazer automaticamente a prova de inglês.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.