Desafio Desafio UCDB está com inscrições abertas para estudantes do ensino médio

Estudantes do 3º ano do ensino médio de escolas públicas e privadas já podem se inscrever no Desafio UCDB, tradicional prova que oferece bolsas de estudos de até 100% para um curso de graduação presencial aos alunos com melhor desempenho na avaliação. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ucdb.br/desafio até o dia 15 de outubro, no valor de R$ 15. A prova será no dia 27 de outubro, às 13h, no campus Tamandaré.

Serão ofertadas 12 bolsas, sendo seis para estudantes oriundos de escolas públicas (duas de 100%, duas de 75% e duas de 50%) e a mesma quantidade para alunos de instituições privadas (com a mesma distribuição já citada, do primeiro ao sexto colocado). “O projeto Desafio UCDB busca estimular a busca pelo conhecimento. Queremos na UCDB os melhores alunos e a prova, que é semelhante a um vestibular, nos ajuda a trazê-los para nossa comunidade acadêmica”, afirmou o Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos.

A prova é exclusiva para estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio e serve também como uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece em novembro. A bolsa é de caráter pessoal e intransferível e deve ser utilizada especificamente pelo candidato contemplado, conforme a classificação obtida na prova.

Aqueles que não forem contemplados com bolsas podem utilizar a nota do Desafio UCDB para ingressar em um curso de graduação presencial sem a necessidade de fazer um novo vestibular.