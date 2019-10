DescontraÃ§Ã£o e assinatura de convÃªnio marcam palestra motivacional a servidores municipais

Palestra motivacional Descontração e assinatura de convênio marcam palestra motivacional a servidores municipais

Com uma abordagem leve, focada no relato de histórias em formato de stand up, o consultor Marcos Pulga reuniu, na tarde desta segunda-feira (28), mais de 200 servidores no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul (Uems).

A palestra, que tratou sobre desenvolvimento profissional, marcou o início das comemorações da semana do Servidor Público e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta, Soraia Campos, do secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, Jerry Cofani, representante do Sicredi, Roberto Hashioka, secretário de Estado de Administração e Desburocratização e Wilton Paulino Júnior, diretor-presidente da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, além de profissionais, superintendentes e chefias da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O evento foi organizado pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Secretaria Municipal de Gestão (Seges).

Antes da apresentação do conferencista Marcos Pulga, houve assinatura de convênio entre a prefeitura e a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Egov) para oferta de mais de 40 cursos voltados para os servidores. Com esta parceria, os funcionários municipais também terão a oportunidade de acessar a plataforma da Egov e participar de cursos que visam a valorização e capacitação do servidor.

Parceria e valorização

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância de oferecer capacitações aos servidores e proporcionar eventos com profissionais que possam contribuir com o aprimoramento da inteligência emocional. “Vocês assistirão palestras com dois grandes nomes que irão impactar na sua forma de agir e maneira de pensar, que são Marcos Pulga e Drauzio Varela. São profissionais que nos mostram como é importante estarmos sempre motivados no exercício de nossa função. Também agradeço ao governo do Estado pela parceria e a todos os funcionários públicos que atendem a mim e aos munícipes. Nós exercemos uma atividade de extrema responsabilidade social porque damos exemplos de ética e de valores comportamentais”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, disse que o momento é de agradecimento. “Desde o início essa gestão se preocupa com as formações e a valorização do servidor, por isso fazemos a diferença com uma gestão humanizada. Agradeço aos parceiros e hoje à Sicredi, que proporcionou esta palestra”, frisou.

Representando a Sicredi, Jerry Cofani falou sobre o trabalho em conjunto com a gestão. “Estamos fortalecendo cada vez mais as parcerias, levando eventos culturais à comunidade porque queremos ser um diferencial”, pontuou.

Diretor-presidente da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, Wilton Paulino Júnior ressaltou que a assinatura do termo de cooperação tem o objetivo de trocar experiências e levar oportunidades aos servidores do município.

“Além dos cursos presenciais, conseguimos credenciar a Egov para oferecer cursos de pós-graduação”, disse Wilton Paulino, destacando cursos como Atendimento ao Público, Liderança e Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico, Elaboração e Gerenciamento de Projetos e Noções Básicas de Primeiros Socorros para a Rede de Ensino.

As parcerias com 39 instituições de ensino superior foram lembradas pelo secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, que falou sobre o empenho da gestão em investir no aprimoramento profissional do servidor, garantindo a excelência no atendimento ao contribuinte.

“Essas parcerias permitiram, desde o início da gestão, a concretização de 180.671 vagas em sala de aula, o que significa que os 24.496 servidores que temos no município participaram de, em média, 7,3 cursos por pessoa”, ressaltou.

Mattiello ainda pontuou sobre os R$ 24 milhões investidos pela gestão municipal na reforma do parque tecnológico da prefeitura, com melhorias de computadores, softwares, sistemas, módulos de frequência, além de reformas estruturais em unidades escolares, de saúde e secretarias, que somam mais de R$ 12 milhões. Os planos de cargos e carreiras implantados na Guarda Municipal e os concursos e processos seletivos que não eram realizados há 18 anos, também foram mencionados pelo secretário.

Motivação

O objetivo da palestra foi mostrar a importância de trabalhar em uma área que proporcione prazer. A consequência é um atendimento mais humanizado ao público e uma gestão dinâmica, além de uma maior valorização do servidor.

“Muita gente critica o funcionário público e isso é um erro porque são os profissionais que mais ajudam a gente e as pessoas nem sempre valorizam. Por isso eu falo de buscar a felicidade no trabalho. Quero fazer as pessoas refletirem sobre os problemas do dia a dia, da vida e do trabalho e buscar motivação. Este é o segredo. A pessoa que faz o que gosta fica mais motivada a levantar da cama e dá muito mais valor à vida e à família. Você arruma tempo para tudo”, disse Marcos Pulga, que há 23 anos é conferencista, com mais de quatro mil palestras ministradas, sempre unindo criatividade e bom humor.

Para despertar esta reflexão, o consultor abordou diversas situações que ocorrem no ambiente de trabalho por meio do stand up, técnica utilizada por comediantes que realizam suas performances em pé.

O professor Heitor Batistela Zunta, que atua na Divisão de Tecnologia da Reme elogiou a iniciativa da prefeitura em proporcionar a palestra. “É muito importante para a saúde do profissional. O palestrante é ótimo e mostrou que devemos abrir os horizontes para buscar a felicidade, pois ela não está apenas nas questões monetárias”, disse.