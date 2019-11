Polícia Descontrolada mãe espanca aluna Em 2018 duas menores espancaram a menina Gabrielly que acabou morrendo

Vítima foi encaminhada para Unidade de Saúde Foto: Divulgação

Mais um caso de agressão em uma Escola de Campo Grande, mãe de uma aluna invadiu a Escola Estadual Rui Barbosa e acabou agredindo uma adolescente na tarde onde ontem (31), após agressão a menor ficou caída no chão com vários hematomas pelo corpo. Segundo alunos que presenciaram toda agressão a mãe teria revidado a uma rixa entre a filha e a vítima.

No momento da agressão havia muitas pessoas próximas que gravaram toda ação, em um vídeo é possível ver a mãe totalmente descontrolada batendo no rosto da menor que não pode se defender.

Conforme apurado o Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para Unidade Saúde bastante debilitada. Alunos da instituição irão realizar um protesto agora pela manhã, pais e responsáveis não aceitaram atitude da agressora que também é mãe. Até o momento a Escola não se pronunciou sobre o assunto.

Vale ressaltar que em dezembro de 2018 a menina Gabrielly de 10 anos, morreu após ser espancada por duas meninas de 14 anos e outra de 10 anos, depois de sair da Escola Estadual Lino Villachá, onde estudavam.