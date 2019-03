Desnutrida e desidratada, idosa de 92 anos Ã© resgatada no Pantanal

INTERIOR Desnutrida e desidratada, idosa de 92 anos é resgatada no Pantanal Idosa foi levada de helicóptero ao pronto-socorro de Corumbá

Foto: Reprodução/Diário Corumbaense

Uma idosa de 92 anos, foi resgatada pela Marinha do Brasil, na manhã desta terça-feira (19). A vítima, morava nas proximidades da Aldeia Uberaba, a 160 Km de Ladário, o local é de difícil acesso. A idosa foi resgatada por meio de uso de helicóptero, solicitado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o site Diário Corumbaense, um médico do Hospital Naval de Ladário (HNLa) realizou o acompanhamento da vítima, até a chegada ao heliponto do HU-4, onde uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) seguiu com a paciente para o pronto-socorro.

A Marinha do Brasil esclareceu que o resgate de vítimas, feito por meio de Evacuação Aero Médica (EVAM), empregando uso de helicópteros, é realizado, após solicitação do Corpo de Bombeiros, apenas em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de emergência.

O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, período diurno, distância, entre outros.