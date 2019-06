CUIDADOS Despreparo médico para cirurgias capilares preocupa: veja critérios para escolha Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capital alerta população e dá dicas

Foto: Divulgação

Os cabelos são tão importantes para as pessoas que a mecha do cabelo de Marilyn Monroe está à venda por 51,6 mil reais – como pôde ver na outra notícia divulgada aqui no MS Notícias.

De acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar (ABCRC), a cada 10 pacientes de implante ou transplante capilar, 9 são homens e 1 é mulher – isso acontece em 65% dos casos da pesquisa que fizeram.

Nessa pesquisa, 62% também informa que a faixa etária de quem faz uma cirurgia capilar é por volta de 31 a 40 anos. E a barba e sobrancelha estão aumentando nas estatísticas também.

Cada profissional pesquisado faz por volta de 73 cirurgias capilares no ano e existem 2 métodos: a Extração de Unidades Foliculares (FUE) e o Transplante de Unidade Folicular (FUT).

De acordo com esses profissionais, a cada 10 procedimentos feitos, 1 é FUT e o restante é FUE. E 47% dos profissionais afirmaram que 10% das cirurgias feitas são para corrigir os erros e insatisfações que aconteceram com outros médicos.

PREOCUPA A ABCRC

Com tantas pessoas procurando pelas cirurgias capilares com implantes e transplantes, a ABCRC se preocupa com profissionais que não são médicos ou que não estão preparados para fazer um procedimento cirurgico.

O MS Notícias procurou mais informações sobre cirurgias capilares e descobriu que o presidente da ABCRC, Dr. Mauro Speranzini, se pronunciou sobre o caso. Uma das afirmações feitas por ele é:

“Recentemente, vimos com tristeza pacientes indo a óbito após procedimentos médicos realizados por leigos e por médicos sem qualquer especialização. Percebemos também muitos médicos que postam fotos de antes e depois – o que é ilegal pelo código de ética. Se o médico não respeita a própria ética do trabalho, não vai agir corretamente com você.”

Ele informa também que quando o dinheiro e a fama são mais importantes que o paciente, esse médico cirurgião não deve ser sua principal escolha, visto que ele não vai colocar a sua necessidade em primeiro lugar.

Por este motivo, o presidente da ABCRC aconselha que você procure e se informe bem antes de decidir qual profissional vai fazer o seu procedimento, evitando insatisfações e problemas de saúde no futuro.

CRITÉRIOS PARA ESCOLHER

A preocupação é tão grande que, quando o MS Notícias se aprofundou mais no assunto, achou uma notícia importante com dicas de como escolher um especialista em cirurgia capilar.

Confira as principais dicas abaixo, de acordo com a ABCRC:

O médico precisa ter treinamento cirúrgico, independente se ele vai tratar calvície androgenética, falhas na barba, sobrancelhas ou outros.

Não existem procedimentos sem dor e sem cicatrizes na cirurgia capilar, então um bom profissional não vai fazer uma afirmação contrária a essa.

É importante que ele tenha boas referências, mas ele não deve burlar o código de ética divulgando fotos de antes e depois dos pacientes (mesmo que eles permitam).

Procure especialistas, que passam de 9 a 11 anos estudando. Eles fazem a faculdade de medicina (6 anos) e o restante é em especialização e após uma prova eles ganham o certificado de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) ou pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Agora que você já sabe como escolher um bom profissional, compartilhe essa informação nas suas redes sociais ou para amigos que precisem.