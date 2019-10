Flagra Detento é flagrado com maconha escondida em pneu de cadeira de rodas Com ele os agentes também encontraram bilhete com anotações sobre a venda do entorpecente

Presídio da Gameleira, em Campo Grande Foto: Arquivo/Fernando Antunes Agentes penitenciários do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande, encontraram porções de maconha escondidas no pneu da cadeira de rodas de um detento de 58 anos. O caso ocorreu na tarde de ontem (31). Segundo informações do boletim de ocorrência, no pneu da cadeira de rodas de Antônio Evangelista Costa, 58 anos, foram encontradas 20 porções de maconha. Com o detento, os agentes também localizaram R$ 203 em dinheiro e bilhete com anotações sobre o comércio da droga. Ainda segundo a ocorrência, com outro detento de 25 anos, os agentes encontraram uma porção de maconha. Ele contou que estava ajudando o colega a revender a droga devido aos problemas de locomoção. Os foi foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.