Detento Detento que tentou envenenar agentes com inseticida vai à júri dois anos depois Acusado colocou agrotóxico no café dos funcionários do presídio

Dois anos depois de tentar matar cinco agentes penitenciários envenenados com inseticida no Presídio de Segurança Máxima, o detento Reginaldo Soares da Silva será julgado nesta semana pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Crime ocorreu em 20 de abril de 2016, quando a substância foi colocada no café servido aos funcionários do estabelecimento penal.

O júri está marcado para a próxima quinta-feira (25). Conforme a denúncia do caso, o acusado cumpria pena no estabelecimento penal e, durante o dia, realizava serviços de entrega de marmitas aos outros detentos. No dia, Reginaldo pegou os pães da cozinha e começou a distribuição. Quando chegou na passarela 2, ele colocou a sacola de pão na mesa em que estava a garrafa de café deixada por outro detento, que era responsável pelo preparo do café dos agente penitenciários.

O que chamou atenção é que Reginaldo ficou alguns minutos parado na mesa, o que não fazia normalmente. Após os agentes tomarem o café, cerca de 10 minutos depois, começaram a passar mal. Eles foram levados para a enfermaria do presídio e em seguida encaminhados para o hospital.

Ainda conforme a denúncia na Justiça, a motivação do crime seria uma represália dos detentos aos agentes penitenciários devido a uma revista geral realizada no Pavilhão 2 e no setor de trabalho do presídio naquela época.

Conforme o laudo da perícia realizado no resto do café consumido pelos agentes e em copos encontrados no lixo ao lado da mesa, foi constatado que o detento utilizou um inseticida chamado carbofurano. O agrotóxico era utilizado em várias culturas, como a de amendoim, arroz, tomate e banana. No ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a utilização do produto no país.