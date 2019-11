Cotidiano Detran abre leilão de 138 motos e três carros conservados em Campo Grande Segundo publicação no Diário Oficial de hoje, os lances iniciais das motos variam de R$ 400 a R$ 1,2 mil

Desde o começo do ano o Detran começou a campanha Limpa Pátio Foto: Arquivo

Hoje, a partir das 9h (horário de MS), o Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS) abre leilão de 141 lotes de veículos conservados, sendo 138 motocicletas e três carros. Os lances poderão ser feitos até dia 9 de dezembro.

Segundo publicação no Diário Oficial de hoje, os lances iniciais das motos variam de R$ 400 a R$ 1,2 mil. Os três carros disponíveis no leilão são Kia Cerato (R$ 6 mil), Fiat/Stilo (R$ 2,9 mil) e Ford Ka (R$ 1,3 mil).

Para acessar o lance eletrônico, os interessados deverão acessar previamente o site no endereço eletrônico: www.reginaaudeleiloes.com.br; e fazer o cadastro. Com o cadastro e após o recebimento dos documentos exigidos, será fornecido, via e-mail, login e senha, tornando apto o licitante para os lances.

Fisicamente, os lotes poderão ser examinados nos dias 4 e 6 de dezembro, no pátio do leiloeiro, na Avenida Gury Marques, 7155, b. Cidade Morena, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os bens leiloados serão entregues sem garantia, não cabendo ao leiloeiro ou ao Detran qualquer responsabilidade sobre problemas mecânicos.

O arrematante terá prazo de até cinco dias úteis, a contar da data do início da entrega dos bens, para efetuar a remoção do lote arrematado de seu local de armazenamento.

Para informações sobre o leilão, acesse aqui a edição do Diário Oficial.