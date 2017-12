Contribuição Detran divulga calendário com mudanças do licenciamento de veículos em 2018 "Os prazos entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2018"

Por: Tero Queiroz 22/12/2017 às 08:41 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução/Web O Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta sexta-feira (22) o calendário anual de licenciamento de veículos para 2018. O vencimento do licenciamento é de acordo com o final de placas e irá vigorar da seguinte forma: placa final 1 e 2, vencimento em abril; placa final 3, mês de maio; placa final 4 e 5, mês de junho; placa final 6, mês de julho; placa final 7 e 8, mês de agosto; placa final 9, mês de setembro e placa final 0 (zero), em outubro. Os prazos entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2018. A Portaria foi publicada na edição 9.559 do Diário Oficial do Estado, página 59.