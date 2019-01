Detran-MS Detran-MS é o primeiro do país a dispor de painel atualizado com números do trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) é o primeiro órgão de trânsito do País a dispor publicamente os números estatísticos através do portal ‘Detran em Números’. Lançado em dezembro do ano passado, o site tem os dados abertos para consulta pública dos cidadãos.

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Roberto Alencar, o intuito do site é facilitar a vida das pessoas e mobilizar a sociedade em prol de um trânsito mais seguro. “Pesquisando sobre como os outros órgãos disponibilizavam as informações, decidimos construir uma versão mais simples, moderna e objetiva”, esclarece.

Robson explica que os dados são atualizados semanalmente e através dele o usuário pode verificar qual a frota da cidade onde mora, o número de acidentes ocorridos em determinadas regiões do Estado e os possíveis motivos que o levaram a acontecer entre outras coisas.

É possível acessar o ‘Detran em Números’ através de uma aba específica no site do órgão ou diretamente pelo canal www.paineis.detran.ms.gov.br.