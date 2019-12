Oportunidade Detran-MS realiza leilão online de veículos em diversos municípios São veículos em estado de conservação e inservíveis que foram apreendidos ou recolhidos em Eldorado, Iguatemi, Mundo Novo, Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Brasilândia

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) iniciou nesta quinta-feira (5), leilão de veículos considerados conservados para circulação, que foram apreendidos/recolhidos pelo órgão nos município de Eldorado, Iguatemi e Mundo Novo. O encerramento do leilão está previsto para o dia 19 de dezembro a partir das 14 horas no horário de MS.

Ao todo, são 132 veículos sendo um carro, da marca VW/Golf, no valor mínimo de R$ 2.700 e 131 motocicletas das marcas Honda, Yamaha, Suzuki e Sundown, que dentre os lances, os valores mínimos variam de R$ 400 a R$ 1.400.

O leilão será via internet, pelo site www.mariafixerleiloes.com.br . Para efetuar o lance, os interessados deverão fazer um cadastro no site informado acima para gerar login e senha no sistema. Os lotes poderão ser examinados nos dias 16 a 18 de dezembro no pátio da leiloeira, que fica em Indápolis – distrito de Dourados, localizado na na rua Projetada 16, n.º 75, Centro. As visitações serão permitidas das 08h às 11h e das 13h30 às 17h30

Todos os lotes serão abertos para lances ao mesmo tempo. Quanto ao encerramento, ocorrerá de modo escalonado, com 30 segundos a mais para o lote seguinte com relação ao anterior, e assim sucessivamente. Para que haja o encerramento do lote, este deverá permanecer por três minutos sem receber outra oferta.

Todas as informações referente ao leilão de veículos está disponível no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (22), a partir da página 109.

O Detran-MS também leiloará veículos, porém de reciclagem (inservíveis) que foram apreendidos/recolhidos nos municípios de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Iguatemi, Mundo Novo e Eldorado. Os leilões iniciaram na manhã desta quinta-feira (5) e seguirá até 20 de dezembro de forma online tendo como público alvo pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem.

O lote único estará exposto nos pátios das agências de trânsito do Detran dos respectivos municípios cuja visitação ocorrerá do dia 16 a 18 de Dezembro de 2019, das 07h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. Ao total, são mais de 1.760 veículos disponíveis nesses municípios. Mais informações estão disponíveis a partir da página 115 do Diário.