Leilão Detran notifica mais de 2 mil proprietários de veículos apreendidos

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial do Estado um edital de notificação à proprietários de veículos recolhidos nos pátios do órgão. Os proprietários terão trinta dias, a contar de hoje, para regularizar os documentos, caso contrário, os veículos irão a leilão.

São 2.024 proprietários notificados, nas cidades de Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Campo Grande, Caarapó, Costa Rica, Coxim, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina e Ponta Porã. Os veículos poderão ser leiloados como desmontagem, reciclagem ou circulação.

Os proprietários dos veículos notificados deverão procurar as Agências do Detran-MS em suas respectivas cidades. Os endereços completos das Agências e o edital de notificação estão no site www.detran.ms.gov.br.

O Detran-MS alerta que na eventualidade do valor arrecadado no leilão ser insuficiente para a cobertura dos débitos, os responsáveis serão executados pelas importâncias remanescentes.