Oportunidade Detran oferece 194 vagas para credenciamento de psicólogos em 79 municípios do MS "Psicologia do Trânsito"

Nesta quarta-feira (10), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou edital que torna público a abertura de credenciamento de psicólogos para atuarem na realização de exames necessários à habilitação de condutores de veículos automotores.

Profissionais psicólogos e entidades públicas ou privadas devidamente constituída em pessoa jurídica, por sociedade ou individual, destinada a serviço psicológico e que possua profissionais psicólogos com título de especialista em Psicologia do Trânsito, reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, podem concorrer as 194 vagas disponíveis para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

As vagas para cada município são definidas em razão da demanda por exames, sendo considerado o número de 200 atendimentos por profissional/mês.

O período de inscrição começa amanhã, 11 de maio, e segue até 09 de junho de 2017. A documentação completa deverá ser encaminhada em arquivos digitais no formato “.pdf” para o e-mail: semp@detran.ms.gov.br.

Para conferir o edital completo e a quantidade de vagas oferecidas para cada município, acesse a página 09 da edição nº 9.405 do Diário Oficial do Estado (DOE).