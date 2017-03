DEUS Ã‰ ATREVIDO!

Artigo DEUS É ATREVIDO!

(Por Edson Moraes)

(De como o Troco Solidário ajuda a cometer a sagrada ousadia de desmentir o impossível)

Toda arrecadação do Troco Solidário de março e abril na Rede de Supermercados Comper será destinada à Clínica da Alma, uma das mais atrevidas e resolutivas obras de confirmação da fé para resgatar humanos dos abismos mais fundos e inacessíveis.

Foi preciso que eu conhecesse a Clínica da Alma, do Ministério Pentecostal Tabernáculo da Glória (MPTG) e seu fundador, pastor Mílton Marques, para descobrir um lado que eu não conhecia de Nosso Senhor Jesus Cristo: ele é atrevido!

Foi com atrevimento, um jeito de decidir e de arrebatar que vai além da coragem, que Jesus encarou as nobrezas de superfície, os poderosos da lama e os arquitetos da destruição do homem. Encarou e venceu, mas preferiu imolar-se e creditar os louros dessa vitória às possibilidades dos seres que ele criou. Seres que somos, enfim, e possibilidades que temos.

A Clínica da Alma é um rasgo de atrevimento de Jesus na extensão e na profundidade do sacerdócio atrevido de Mílton Marques e de todos os bons pastores que desafiam o ceticismo científico e ousam afirmar: dependência química, por mais grave e avassaladora que seja, tem cura. Sim! Porque a dependência química está no lote de "coisas impossíveis" aos humanos, mas que não resistem a um sopro leve do Jesus atrevido.

Quando garantir o troco solidário na Rede Comper em março e abril, o consumidor se integrará à rede de atrevidos que ousam desviar-se do possível para buscar o impossível e jogar tudo num mesmo lugar, o lugar das possibilidades humanas em Deus. A Clínica da Alma já instruiu, resgatou e preparou centenas - talvez milhares - de seres humanos que se deram ao atrevimento de acreditar no abraço e no acolhimento dos pastores de Deus, nela representados por Mílton Marques.

Seja atrevido! Como foi Jesus ao deixar-se imolar ao lado de desvalidos, marginalizados, excluídos para sacramentar o direito de todos ao arrependimento, à reconciliação e á salvação! Procure o MPTG ou qualquer instituição religiosa cristã dedicada a esse santo atrevimento que é recolher, acolher, abraçar e restaurar vítimas de uma chaga social cuja cura só é impossível quando falta atrevimento...que eu chamo de fé!

O MPTG (Clínica da Alma) fica na Rua Joaquim Nabuco, 51, perto da antiga Rodoviária. Em seu templo e em duas chácaras (masculina e feminina) atende hoje, gratuitamente, com doações e manutenções solidárias, cerca de 200 pessoas vítimas das drogas e do álcool.

Ah, Jesus, eu não sabia antes de conhecer Mílton Marques e demais pastores investidos desse atrevimento o quanto é bom ser atrevido desse jeito.

Ministério Pentecostal Tabernacúlo da Glória – Rua Joaqium Nabuco Nº 53 AmambaÍ Cep 79008-340 (67)3044-6443 (Fixo) / (67) 9225-6636 / (67) 9951-1930