Dez cursos da UCDB foram convidados a participar da 2ª Feira de Profissões do Auxiliadora

Dicas de fotografia, robôs, impressora 3D, brincadeiras com formas geométricas, contato com serpentes. Os estudantes que visitarem a 2ª Feira de Profissões do Colégio Auxiliadora, em Campo Grande, durante o dia de hoje, verão esses e muitos outros projetos de pesquisa e extensão da Universidade Católica Dom Bosco.

Professores e acadêmicos de dez cursos foram convidados pela coordenação da escola a apresentarem um pouco do campo de trabalho de cada profissão. Auxiliados pelo Setor de Relacionamento (SeR), os representantes da UCDB permanecem durante todo o dia de hoje na exposição, que acontece no pátio da escola. Os professores Elton Tamiozzo, coordenador de Publicidade e Propaganda, e Solange Furtado, docente de Direito, participaram de mesa-redonda para alunos do Ensino Médio, no anfiteatro do Auxiliadora.

Alunos de Publicidade e Propaganda apresentaram os projetos Click Verde, Rádio Z e Agência Mais Comunicação; enquanto os de Design levaram trabalhos e o projeto “Vormator Design”. Já o curso de Ciências Biológicas esteve presente com o Biotério —espaço de pesquisa sobre a fauna de répteis de Mato Grosso do Sul que possui um acervo aproximado de 480 serpentes vivas.

Na área de Administração, dois produtos desenvolvidos pelo curso foram mostrados: “cama pet” e “pneus de carro”. As Engenharias Mecânica e de Computação falaram sobre o projeto de pesquisa Aerodesign, que promove a construção de aeronaves para participar da competição nacional SAE Brasil, levaram uma impressora 3D e sistemas de monitoramento veicular. Além disso, os alunos das Ciências Agrárias (Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia) demonstraram projetos como horta vertical, insetário e sementário.

Nesta edição, o evento abordou o tema “Desafios e Perspectivas Profissionais para o mundo do trabalho”.