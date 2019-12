ARTIGO Dezembro de balanço, da vida! Tenha fé em Deus e seja mais perseverante para dar o pontapé inicial e tocar adiante o seu objetivo

Dezembro de balanço, da vida!

Wilson Aquino*

Como passa o tempo. Parece que foi ontem que sentamos à mesa em família para a Ceia de Natal e, logo em seguida, entramos em euforia com a expectativa da chegada de 2019. E lá se foram 12 curtos meses. Muitos, quando olham para trás, sentem uma grande frustração, um desapontamento consigo mesmo, por não terem conseguido realizar a maioria das metas estabelecidas para serem alcançadas ao longo desse período que se finda agora. Muitos projetos sequer saíram do campo das ideias, do desejo, da pretensão.

A autocobrança é inevitável. Não tem como o indivíduo chegar em dezembro sem fazer, de maneira natural, um balanço da vida em que avalia tudo o que fez ou deixou de fazer no ano. E como são tempos difíceis pelos quais o Brasil e o mundo atravessam nesta década, torna-se ainda mais difícil a materialização das metas estabelecidas.

Apesar disso não se pode, de forma alguma, desistir de sonhar, de desejar, de tentar melhorar as coisas para si e/ou para a família. Com a proximidade de 2020 não se deve ter vergonha e muito menos sentir demérito de seu próprio eu por não alcançar as metas traçadas na passagem do ano.

Então, estabeleça sim seus projetos e tente outra vez. Tenha fé em Deus e seja mais perseverante para dar o pontapé inicial e tocar adiante o seu objetivo. Obstáculos certamente virão e o segredo é não se intimidar ou desistir por conta deles. Enfrente-os de cabeça erguida e verás como caem diante de sua determinação de seguir em frente.

Agindo assim, as chances de alcançar sucesso serão muito maiores. Mas lembre-se: é de vital importância buscar em Deus toda ajuda e orientação para o sucesso de absolutamente tudo o que planejar para o presente e futuro.

Ele e somente Ele é capaz de fazer milagres na vida de cada um, especialmente daquele que O busca e que faz a sua parte, se esforçando como pode para atingir os alvos pré-estabelecidos.

É Deus quem dá a força e a capacidade para passar em um concurso público; começar e concluir um curso profissionalizante; Uma faculdade e até aquela “mãozinha” para se encontrar o par perfeito para um matrimônio firme, forte e feliz para sempre. Enfim, Ele pode nos ajudar em absolutamente tudo em nossa vida. No entanto é preciso ter sempre em mente que precisamos, primeiramente, fazermos a nossa parte em qualquer processo.

A maioria dos fracassos apurados no balanço da vida se deve ao fato do indivíduo não colocar o Senhor como parte do projeto. As Escrituras Sagradas estão repletas de orientações Dele sobre como devemos proceder para obtermos sucesso em tudo o que fizermos na vida.

Ensina que em primeiro lugar devemos amá-Lo acima de todas as coisas. Fazendo assim Ele garante que as demais coisas que desejamos e precisamos, nos “...serão acrescentadas”.

São milhares de milhares de testemunhos em nossa volta de que essa afirmativa é a maior de todas as verdades. Todo aquele que confia em Deus e que, consequentemente tem fé Nele, recebe incontáveis bênçãos que se materializam de diversas formas. Isto sem contar com a grande e incrível sensação de amparo, de segurança, de amor, de alegria e de felicidade plena que sentimos quando O seguimos.

Além de proporcionar a prosperidade e materialização de sonhos, o Senhor também nos dá a segurança necessária para que não entremos em depressão diante de resultados negativos que encontramos pelo caminho. Devemos encarar esses obstáculos como bênçãos para nosso fortalecimento e crescimento físico, material, emocional e espiritual.

Então, tracemos nossas metas e sigamos em frente com a certeza de que não estamos sós. O Senhor está conosco e pode nos ajudar, desde que peçamos com fé, com um coração quebrantado e um espírito contrito. Que venha 2020!