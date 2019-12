Dezessete presos nÃ£o retornam do saidÃ£o no Distrito Federal

Distrito Federal Dezessete presos não retornam do saidão no Distrito Federal Benefício é concedido aos que cumprem pena no regime semiaberto

Por: Agência Brasil 27/12/2019 às 16:20

Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informa que, dos 1.481 internos beneficiados pelo saidão de Natal no período de 23 a 26 de dezembro, 17 não retornaram às unidades prisionais, o que representa 1,14% dos presos liberados para passar o Natal com a família. Esta foi a décima primeira e última saída temporária neste ano. Ao longo do ano, foram 35 dias de saidões determinados pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O benefício do saidão de Natal é concedido a presos que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Por meio de nota, a SSP informa que o preso que não retornar no dia e no horário previstos é considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto.