Clima Dia amanhece chuvoso e há risco de tempestade em MS Os 79 municípios com chuva de até 100 mm

Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/Campo Grande News

O dia amanheceu chuvoso na Capital e previsão para esta quarta-feira (24) em Mato Grosso do Sul é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas por vezes forte, especialmente na faixa centro-sul. As temperaturas máximas devem ficar na casa dos 30ºC em MS.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para os 79 municípios com chuva de até 100 mm (milímetros), ventos fortes e queda de granizo.

Há risco de quedas de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. As informações do instituto trazem dicas, em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

De hoje até sexta-feira, o tempo será de céu nublado com trovoadas, pancadas de chuva e rajadas de vento e temperaturas em declínio. São esperados acumulados significativos de precipitação, especialmente na metade centro-leste e sudoeste. No sábado (27), a instabilidade persiste no norte do Estado, mas começa a diminuir a partir do sudoeste, quando o sol aparece entre nuvens e as chuvas perdem intensidade. As temperaturas continuam baixas por mais alguns dias, não devem do aumentar neste final de semana.

Fonte: Campo Grande News