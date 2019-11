Clima Dia amanhece com céu nublado e Inmet reforça alerta de chuvas intensas A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 35ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

O dia na capital sul-mato-grossense amanheceu com céu nublado e previsão é de chuva para o decorrer do dia Foto: (Foto: Marcos Maluf)

A sexta-feira de feriado da Proclamação da República será de céu nublado com pancadas de chuva com acumulados principalmente no norte de Mato Grosso do Sul, nas regiões de Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 35ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O instituto reforçou alerta de chuvas intensas para 20 municípios. Em Campo Grande, o dia será nublado com chuva em área isolada, temperatura máxima de 32ºC e umidade relativa do ar entre 90% a 50%.

Em Sonora, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia, as máximas serão de 32ºC, em Chapadão do Sul, Costa Rica, Três Lagoas, Coxim, Selvíria, Dourados, Ponta Porã e Paranaíba 34ºC, em Miranda, Porto Murtinho, Aquidauana, Corumbá 35ºC.

As cidades que devem ficar em alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira são: Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Água Clara. As chuvas cessam e o sol deve predominar com temperaturas elevadas durante o fim de semana.